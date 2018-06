Ile Maurice: Peinture/Salon des grandes Cimaises d'Abidjan - Maurice Bandaman soutient plus de 100 plasticiens

Ce salon vise la promotion et la formation des artistes plasticiens de Côte d'Ivoire, la découverte des diverses identités d'arts visuels et la réalisation d'une série de films documentaires sur chaque artiste participant.

La première édition du Salon des Grandes cimaises d'Abidjan, initié par l'Union des jeunes artistes plasticiens étoiles du futur (Ujapef), a ouvert ses portes, le jeudi 7 juin, par une exposition-vente d'œuvres d'art, au Palais de la culture d'Abidjan-Treichville, en présence du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman.

Ce salon vise la promotion et la formation des artistes plasticiens de Côte d'Ivoire, la découverte des diverses identités d'arts visuels et la réalisation d'une série de films documentaires sur chaque artiste participant. Ce sont plus de cent exposants qui présentent leurs œuvres dont les couleurs dominantes sont le vert et le rouge.

A cette occasion, Maurice Kouakou Bamdaman a félicité les artistes-plasticiens pour leurs beaux tableaux qui témoignent de leur professionnalisme. Il a promis de mettre à leur disposition des salles d'exposition en vue de présenter leurs œuvres à la population. Notamment, le Palais de la culture de Treichville et le Musée des civilisations du Plateau. Avant de conclure : « J'invite les Ivoiriens à venir soutenir leurs frères durant ce salon, ce que le ministère de la Culture et de la Francophonie ne cesse de faire».

Adou Kouakou Emmanuel alias Aké, artiste-plasticien, président de l'Ujapef, a fait savoir que ce salon s'articulera autour de trois grands volets: Exposition-vente des œuvres des artistes participant toute la durée du Salon, Formation avec divers acteurs et structures impliqués dans la vie et le bien-être de l'artiste plasticien parmi lesquels le Burida et la Cnps, le vendredi 8 juin et, enfin, un volet workshop qui permettra la réalisation d'œuvres en temps réel et le tournage concomitant d'une série documentaire pour la promotion des artistes et leurs œuvres, le samedi 9 juin.

Il a insisté sur le fait que ce salon est ouvert à toute personne physique, artiste-plasticien de formation ou autodidacte, auteur d'œuvres dans les domaines de la peinture, la photographie, la sculpture, le design, la céramique, le graphisme, la tapisserie et toute autre expression artistique similaire. « Nous espérons qu'au sortie de ce salon, les artistes-plasticiens pourront vivre pleinement de leur art », a-t-il conclu. L'exposition prendra fin le 14 juin prochain.