Cote d'Ivoire: Liste électorale, dynamisation du Rhdp - Le Rdr lance ses équipes de mobilisation sur le terrain

Le Rassemblement des républicains (Rdr), de concert avec les partis membres du Rhdp, veut rafler le maximum de sièges aux élections régionales et municipales.

Le vice-président chargé des élections de cette formation politique, Sanogo Mamadou, a, dans cette perspective, lancé hier à la rue Lepic à Cocody, des chefs de délégations sur l'ensemble du territoire.

La mission assignée à ces émissaires des républicains, mobiliser d'une part les populations de leurs zones respectives à s'inscrire massivement sur la liste électorale, surtout les nouveaux majeurs, et d'autre part à "vendre" le produit Rhdp.

Parlant de l'enrôlement sur le listing électoral, Sanogo Mamadou a demandé aux équipes mises en mission d'expliquer à leurs parents la nécessité de figurer sur la liste électorale afin d'avoir leurs cartes d'électeurs en vue de voter les cadres que le Rdr proposera. « Vous devez sensibiliser et convaincre nos militants et les jeunes majeurs. Ces élections sont capitales et nous devons faire en sorte de gagner beaucoup de sièges », a-t-il insisté.

Sanogo Mamadou qui avait à ses côtés, le porte-parole du Rdr, Touré Mamadou et Jeanne Peuhmond, vice-présidente chargée des finances, a précisé que son parti et les formations politiques membres de la coalition des Houphouétistes iront en rang serré à ces consultations électorales.

Il a donc invité les chefs de délégations à dynamiser les coordinations locales du Rhdp. «Vous devez expliquer sur le terrain les acquis réalisés et obtenus par notre alliance. Dites aux hommes, femmes et aux jeunes majeurs que c'est le Rhdp ensemble qui a créé les conditions d'une Côte d'Ivoire stable et prospère».

Chaque chef de délégation a reçu une feuille de route dans l'accomplissement de sa mission.