Cote d'Ivoire: Lutte contre le SIDA - Une ONG sensibilise des femmes au dépistage

Des femmes venues des différentes communes d'Abidjan se sont rencontrées ce vendredi 8 juin, au club municipal d'Adjamé à l'initiative de l'Ong « les Délices de Canaan » pour une journée de sensibilisation et de dépistage du Vih/Sida.

Selon le président de l'Ong, Tra Bi Zaouri Théophile, cette rencontre vise à mieux expliquer et à diffuser des messages sur la prise en charge des malades, mais surtout amener les populations à ne plus avoir peur du dépistage. Car, dira-t-il, «une personne non dépistée peut être porteuse ignorante. Ce qui est dangereux pour son entourage», précise-t-il.

Il a, à cet effet, invité les femmes, enfants et surtout les filles en milieu scolaire à se faire dépister afin de connaître leur statut sérologique. «Nous voulons amener les participants à être des relais afin de faire reculer la maladie», a-t-il expliqué.

Cette initiative de l'Ong est salutaire d'autant puisqu'à travers cette activité, des familles prendront la décision de se faire dépister, a fait savoir M. Sangaré Baba, représentant du ministre de la Femme, de la Protection de l'enfant et de la Solidarité, Mariatou Koné.

M. Sangaré Baba, par ailleurs chef de service au département de la communication du ministère et agent au programme de prise en charge des enfants et orphelins du Vih/Sida, a indiqué que le dépistage de la population doit atteindre 90% d'ici 2020 sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Toutefois, il a précisé le taux est de 30% en 2018.

Il faut noter que l'Ong « les Délices de Canaan » a pour mission de contribuer à la réduction de la pauvreté, du chômage par la formation et l'appui à la création des micros et petites entreprises au bénéfice des personnes les plus défavorisées; à la mise en place d'un système de protection sociale et économique.