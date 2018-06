Cote d'Ivoire: Management santé, sécurité au travail - Les entreprises invitées à s'approprier la nouvelle norme Iso 45001

Le patronat a organisé une session d'informations et d'échanges à l'endroit des responsables sécurités d'entreprises, sur la norme Iso 4500, le 7 juin à son siège au Plateau.

Selon les statistiques émanant du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, 7575 cas d'accidents de travail ont été enregistrés en Côte d'Ivoire en 2017. Ces données alarmantes indiquent que le coût direct de la prise en charge annuelle de ces sinistres s'élève à près de 8 milliards de FCfa. D'où la nécessité d'agir dans l'urgence.

Pour la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci), il est temps de miser sur la prévention. Et ce, dans le souci non seulement de sauver des vies humaines mais également d'améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises. C'est le sens de la session d'informations et d'échanges, tenue le 7 juin, à l'endroit des responsables sécurités et directeurs d'entreprises, sur la norme Iso 45001. Qui est relative à la mise en place d'un système de management de la santé, sécurité au travail.

Selon le président de la commission Energie, qualité, hygiène, sécurité, environnement (E-qhse) de la Cgeci, Koutoua Claude, il s'est agi au cours de cette rencontre, de « présenter les lignes directrices de la norme Iso 45001. Puis, de faire le résumé opérationnel des principaux chapitres de ladite norme. Ensuite, d'en faire une analyse comparée et des avantages par rapport aux autres référentiels en matière de santé, sécurité au travail. Et de présenter, enfin, le lien entre la norme Iso 45001 et les dispositions règlementaires nationales en matière de santé, sécurité au travail (nouveau code du travail et textes d'application) ».

Nourrissant l'espoir que dans 20 mois, l'ensemble des entreprises en Côte d'Ivoire auront mis en place un système de management santé, sécurité au travail performant, Koutoua Claude a relevé que cette rencontre s'inscrit dans l'objectif de la Cgeci de « promouvoir des champions nationaux ». Dans sa présentation, l'expert en santé, sécurité au travail, Kouely Julien, a indiqué que la norme Iso 45001, qui va « au-delà de la norme Ohsas, a été publiée le 12 mars 2018 ».

«C'est une norme qui contient des exigences bâties sur la base des bonnes pratiques dans le domaine de la sécurité. En faisant un lien, on se rend compte que divers sujets traités dans le code du travail sont liés à ceux exigés par la norme Iso 45001 », a-t-il déclaré. Ajoutant que « comme avancé dans cette nouvelle norme, le travailleur est mis au cœur du système. Il doit être consulté, impliqué, participer à tout ce qui est fait ». D'où son appel aux entreprises à appliquer obligatoirement le code du travail en vue d'épouser cette nouvelle norme.