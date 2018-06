Madagascar: Baolai - Promotion sur les téléviseurs LED Hisense, Chnghong et Skyworth

Des TV LED de qualité HD à gogo dans les magasins Baolai.

Suivre le mondial 2018 avec un poste téléviseur de très bonne qualité. Tout le monde le souhaite bien évidemment. Un luxe que la grande majorité des foyers va pouvoir s'offrir grâce à Baolai qui lance actuellement une super promotion sur ses téléviseurs à écran plat LED.

« A chaque grand événement, nous faisons toujours le maximum pour satisfaire nos clients. » déclare Ren Yujie, gérant de Baolai, distributeur exclusif de trois grandes marques de téléviseurs. En l'occurrence, Hisense, Changhong et Skyworth.

Sponsor officiel. A tout seigneur tout honneur, la grande promotion concerne avant tout, la marque Hisense, qui comme tout le monde le sait, est le sponsor officiel de Russia 2018. « Ce choix n'est pas un hasard, puisque Hisense est une marque mondialement renommée et nous tenons à ce que les téléspectateurs malgaches puissent accéder plus facilement à des produits de grande qualité ». Chez Baolai, les téléviseurs Hisense sont disponibles à partir des « 24 pouces » jusqu'aux « 75 pouces ».

Il y a bien évidemment la marque bien connue de tous les Malgaches, Changhong qui est sur le marché depuis 15 ans et qui n'a jamais déçu les consommateurs. En tout cas, Changhong est actuellement l'une des marques de téléviseurs les plus vendues à Madagascar et la gamme chez Baolai se décline entre 19 et 55 pouces, avec des prix qui défient toute concurrence. Enfin, « Skyworth », la troisième proposée en promotion par Baolai n'est pas en reste en termes de qualité. Il s'agit en effet d'une TV LED, Haute Définition, faisant partie du haut de gamme en Chine et qui est très appréciée dans le monde entier, même en Europe. On sait d'ailleurs que « Skyworth » a récemment racheté la marque allemande Metz et distribue avec succès sur le marché européen.

Aubaine. En tout cas, cette promotion Baolai est une aubaine pour les foyers malgaches. Ce d'autant plus qu'après 21 ans de présence sur le marché malgache Baolai est devenu une maison réputée en termes de qualité des produits et services. « Nous commandons directement auprès des fabricants en Chine, et nous sommes représentant exclusif de toutes ces marques à Madagascar » selon toujours Ren Yujie.

En somme, il n'y a aucun risque de tomber sur des fausses marques ou des copies si on achète chez Baolai. D'ailleurs, tous les téléviseurs sont garantis, un an et le service après-vente est assuré d'une manière professionnelle. Bref, un tour chez les magasins Baolai s'impose si on veut assister à tous les matchs de Russia 2018, en qualité HD.