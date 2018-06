Sénégal: Restauration de l'écosysteme - Les femmes du village impliquées

« Ce qui a motivé les femmes à atteindre un taux d'exécution de près d'une dizaine d'hectares de surface reboisée pour près de 400.000 propagules au niveau des îlots de Cocondy et Coconba, qui sert de protection au village contre l'avancée de la mer. » L'autre aspect important de ce projet, souligne-t-il, « c'est la formation qui est dispensée aux femmes dans la transformation des produits halieutiques et agricoles ».

« C'est un projet qui est essentiellement environnemental et social dont l'objectif est de régénérer la biodiversité dans le Delta du Saloum », indique le secrétaire général dudit groupement, Bakary Mané. Il décrit, dans le même temps, sa pertinence à travers « le reboisement qui est essentiel dans cette zone bordée essentiellement de mangroves, un écosystème vital non seulement pour les insulaires mais aussi pour tout le pays ».

Dans cette île du département de Foundiougne, le principal problème environnemental est le déboisement abusif du fait de l'utilisation du bois comme source essentielle d'énergie dans les ménages durement affectés par la pauvreté. « Et sur ce plan, le bois de mangrove n'est pas épargné, le gaz butane étant difficilement accessible du fait du manque de ressources financières des ménages », informe Khatary Mbaye, le coordonnateur du Projet de micro-financement du Fonds pour l'environnement mondial (Pmf-Fem). Une telle situation est la cause, en grande partie, de la dégradation des ressources naturelles de l'ensemble de la réserve de biosphère du Delta du Saloum. Une vaste zone qui a longtemps subi l'effet des péjorations climatiques de ces dernières décennies.

