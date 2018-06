Cote d'Ivoire: Journée d'excellence - 36 écoliers primés à Dabou

Les 36 meilleurs écoliers du Cp1 au Cm2 de l'école catholique notre Dame de la paix de Dabou, de l'année scolaire 2017-2018, ont vu leurs efforts récompensés.

En effet, ceux-ci ont été primés ce vendredi 8 juin, lors d'une journée d'excellence initiée par ledit établissement. Ils ont reçu des diplômes d'honneur et des lots composés de livres, cahiers, bics, gommes, etc. offerts par le parrain, Lath Claude, directeur général d'une entreprise de la place.

Les moyennes des lauréats vont de 8,98 à 9,77/10.

Le parrain a souligné qu'il est important de promouvoir l'excellence dans nos écoles et de récompenser le mérite des meilleurs élèves en vue d'inciter les autres à travailler d'arrache-pied. Pour lui, il faut inculquer le goût du travail et de l'effort à l'enfant pour avoir plus tard des cadres bien formés et compétents en Côte d'Ivoire.

Lath Claude a exhorté ses filleuls à la sagesse, à la discipline, à la promotion l'excellence par le travail et à se soumettre aux exigences de leurs enseignants pour tracer ensemble les sillons de leur avenir. Avant de saluer le travail des enseignants et les performances réalisées par cet établissement scolaire au regard des résultats des examens de fin d'année et de son rang de l'une des meilleures écoles, au primaire, dans la direction régionale de Dabou. L'école notre Dame de la paix lui a offert des présents pour l'aide qu'il a apportée pour la réussite de cette journée d'excellence.

Pour le porte-parole des enseignants, Koffi Bofouo Félix, l'éducation est la porte d'ouverture à toute réussite. Puis de louer la forte mobilisation autour de cette célébration.

La responsable de l'école, la sœur Simporé Marie-Claire, a annoncé la célébration des 80 ans d'existence de cette école en 2019, avant de traduire sa reconnaissance au parrain.

Les écoliers ont, à travers l'exécution de poèmes, récitations, chants, ballets, danses, montré leurs talents.