Sénégal: Festival «jeunes talents» - Une compilation récompense 18 jeunes artistes

Ouverte le 10 mai, la 1ère édition du festival internationalJeunes talents, « Hip hop en couleurs », a pris fin le 13 mai dernier par une grande finale sur la scène labélisée de la Biennale Dak'Art 2018 au site de l'ancien Palais de Justice. Organisé par l'association « Premier Pas » pour accompagner les jeunes artistes, le festival a vu la participation de 100 jeunes artistes sénégalais et de la sous-région.

Selon Ogoula Latif Jean Rémy, partenaire du festival, l'événement permet de découvrir les talents du hip hop sénégalais et africains, de collaborer et de vivre avec l'art contemporain.

A l'en croire, pendant trois mois, le collaborateur Samba Diaité a fait le tour du Sénégal afin de donner la chance aux jeunes talents de hip hop de prouver leur savoir-faire et d'assurer la relève.

« Ce qui nous a fascinés, lors de la présélection, c'est il y avait 100 jeunes artistes rappeurs sénégalais hip hop qui se sont intéressés à la démarche. Et avec la première phase, nous avons pu retenir 50 et lors de la 2ème étape, 30 artistes ont été sélectionnés et l'ensemble de ces 30 ont eu la chance de monter sur la scène labélisée de la Biennale de l'art contemporain 2018 à Dakar pour disputer la finale de ce festival international Jeunes talents hip hop », a indiqué Ogoula Latif Jean Rémy. Précisant qu'à l'issue de la finale, les 18 meilleurs artistes ont bénéficié d'une compilation pour leur promotion et leur visibilité. Cette production musicale, intitulée « la Relève », est composée de 18 morceaux.