Madagascar: Gouvernement de consensus - Beaucoup de demandes, selon le PM Christian Ntsay

Les plus optimistes n'avaient pas caché leur soulagement à l'annonce de la nomination du nouveau Premier…

A la question des journalistes sur la formation du gouvernement, le nouveau Premier ministre a déclaré : « Il y avait eu beaucoup de demandes et je suis là pour écouter. Le gouvernement que je vais mettre en place va travailler pour la patrie ». En ce qui concerne la situation qui prévaut dans le pays, le chef de gouvernement de reconnaître que le pays vit dans un contexte particulier, et lui de réitérer la tenue des élections inclusives, transparentes et crédibles tout en soulignant au passage la restauration de la paix sociale. Il n'a pas manqué également de lancer un appel à tout un chacun à travailler ensemble pour les intérêts supérieurs de la Nation.

