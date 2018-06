Sénégal: Le Dg de l'Isra sur la reconstitution du Capital semencier - « Le Sénégal peut atteindre 2 millions de tonnes d'arachide... »

L'Isra est en train de tout mettre en œuvre pour homologuer, dans les plus brefs délais, une nouvelle variété de semence de riz à cycle très court (58 jours), a annoncé le directeur général de l'Isra, Alioune Fall. Il a déclaré qu'avec les variétés de riz existantes, il est possible emblaver tout le bassin arachidier en riz et toutes les zones agro-écologiques de notre pays. Selon lui, si le gouvernement arrive à mettre à contribution la riziculture pluviale, les producteurs sénégalais dépasseront largement l'objectif de production d'un million cinquante mille tonnes de riz blanc, équivalant de l'objectif du Programme national d'autosuffisance en riz, soit 1,6 million de tonnes de paddy.

Selon lui, si l'Isra arrive à homologuer de nouvelles variétés de semences d'arachide, « notre pays pourra, à coup sûr, produire 2 millions de tonnes d'arachide, cet objectif est réalisable car, toutes les conditions sont réunies pour améliorer de manière significative la production arachidière ». Il a enfin longuement insisté sur l'urgence et la nécessité de renforcer les moyens dont dispose l'isra, en vue de lui permettre d'accomplir, dans de très bonnes conditions, la mission qui lui est dévolue, consistant à produire des semences certifiées et à contribuer efficacement, à travers la recherche agricole, à l'atteinte de l'ensemble des objectifs du Plan Sénégal émergent (Pse).

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.