Sénégal: Production maraîchère - Une quantité importante d'oignon et de pomme de terre disponible

En visite dans les périmètres irrigués villageois de Ndiayes, emblavés en oignon et dans les champs de pomme de terre de SenegIndia aménagés dans la commune de Mbane dans le département de Dagana, le ministre du Commerce, Alioune Sarr, s'est adressé à la presse pour rassurer les consommateurs sénégalais sur la disponibilité d'une quantité importante d'oignon et de pomme de terre de très bonne qualité dans nos différents marchés. Cette production pourrait permettre de satisfaire la demande nationale en oignon et en pomme de terre à l'occasion de la Korité.

Il a précisé que des stocks importants de ces denrées de première nécessité, produites dans la région Nord et dans la zone de Notto Gouye Diama, pourraient être cédés aux consommateurs à des prix abordables et fixés par le ministère du Commerce. Plus explicite, il a laissé entendre que, sur l'ensemble du territoire, l'oignon pourrait être vendu à 350 FCfa le kilogramme. Quant à la pomme de terre, elle pourra être cédée à 400 FCfa le kilogramme. Il a invité les producteurs à pratiquer les prix fixés par ses services, l'Etat ayant gelé toutes les importations d'oignon et de pomme de terre afin de permettre aux paysans « de commercialiser leurs productions dans de très bonnes conditions ».

Le ministre Alioune Sarr a ensuite rendu un vibrant hommage à nos partenaires indiens de SengIndia et aux producteurs du delta et de la vallée du fleuve Sénégal, de la zone de Notto Gouye Diama, une localité située dans la région de Thiès, pour leur contribution importante à l'autosuffisance en oignon et en pomme de terre de notre pays. xDe l'avis du ministre du commerce, il est grand temps que nos producteurs se modernisent, en s'activant dans le domaine de la transformation des produits agricoles.