Madagascar: Développement cérébral de l'enfant - Les « superpapas » appelés à s'investir

L'initiative est de l'UNICEF à l'occasion de la fête des pères, célébrée cette année le 17 juin : « Appeler les papas à la rescousse et user de leur pouvoir de contribuer au développement du cerveau de leur bébé ».

Dans le cadre de la campagne mondiale sur les premiers moments de la vie, la fête des pères est l'occasion de mettre l'accent sur le rôle des papas dans le développement de la petite enfance.

Les 1.000 premiers jours de la vie de l'enfant, soit de la conception à l'âge de deux ans, sont cruciaux pour son développement, notamment cérébral. Au cours des premières années de vie, les neurones du cerveau opèrent de nouvelles connexions à un rythme effréné, jusqu'à 1.000 connexions par seconde, qui ne sera plus jamais égalé.

Aussi, les pères sont appelés à participer activement à cette étape qui influe de manière décisive sur l'avenir de l'enfant. Durant cette période qui représente l'unique chance d'offrir le meilleur départ possible à l'enfant, les papas ont un rôle essentiel à jouer. Chaque câlin, chaque bisou, chaque bon petit plat, chaque jeu, contribue au développement cérébral du bébé.

Dans le cadre de la campagne, l'UNICEF invite à partager, jusqu'au 17 juin, les astuces parentales et autres expériences entrant dans le cadre du développement cérébral de bébé : Qu'est-ce qui fait sourire votre bébé ? Quel est votre jeu préféré ? Avez-vous une recette à la fois savoureuse et saine ? etc.

On peut partager des photos, vidéo, et divers témoignages. Ces échanges pourraient faire gagner aux participants l'un des lots mis en jeu, dont un ballon signé par l'ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF, David Beckham et divers autres cadeaux-surprise. Davantage d'informations sont disponibles sur https://uni.cf/SuperPapas