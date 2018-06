Madagascar: Rallye miniature - Rendez-vous ce jour avec TIA RC

Les revoici ce jour pour le rallye miniature. Il y a de plus en plus d'adeptes. A l'œuvre, ce sera le TEAM TIA RC, un groupe de personnes passionnées de voitures RC.

La course débutera ce jour à partir de 8h dans l'enceinte Zital Ankorondrano (derrière la Tour Zital) ; elle comptera pour la 2e manche du Championnat de Rallye RC à Madagascar. Notons que ce championnat est organisé en partenariat avec Zital, Hertie, Airtel, La bel Mada, DHL, « Wake up », Team Rianasoa, Okalou, « Saha Clothing Group », « Audacious » et « Midi Manifik ».

Il y aura aussi du « tuning » et le vainqueur sera déterminé à l'issue d'un vote du public et d'un vote des membres du jury (TEAM TIA RC). On aura aussi une exposition d'avions miniatures avec « Gasy Flite ».

Les catégories

- Rallye tracé Electrique

- Rallye tracé Thermique

- Rallycross Electrique

- Rallycross Thermique

- Run

- Tuning

Le programme

RALLYE TRACE:

7:00 à 8:00 : reconnaissance (+inscription pour les retardataires)

8:01 - 8:25 : régularisation + visite technique

8:30 = « show crawler » (comme voiture 00)

8:40 = départ 1re voiture SS1

RALLYCROSS

12:30 - 13:00 : régularisation rallycross + visite technique

13:01 - 14:15 : Qualification Rallycross

14:16 - 14:30 : parc de réparation

14:31 - 15:15 : phases finales

RUN

15:30 : qualification run

16:00 : phases finales

16:30 : Remise de Trophées

TUNING

Toute la journée