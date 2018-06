Algérie: Congrès international sur la prévention et le dépistage du cancer le 23 juin à Sétif

Alger — Un congrès international sur la prévention et dépistage du cancer se tiendra le 23 juin à l'Université Sétif I, a annoncé samedi le comité d'organisation de cette rencontre.

Les principaux thèmes qui seront débattus par les participants à ce congrès porteront sur la surveillance épidémiologique, la prévention, le dépistage, la formation et le rôle des associations dans la lutte contre le cancer et feront l'objet d'exposés présentés par des chercheurs nationaux et internationaux, notamment du Centre international de recherche sur le cancer, dépendant de l'OMS, avec des ateliers thématiques, impliquant les associations, "pour relier le cancer à la société", a-t-on précisé de même source.

Selon le Réseau national des registres du cancer, l'incidence du cancer est en "nette augmentation". Pour l'année 2017, le nombre de nouveaux cas est de 45.000, dont plus de la moitié arrive à un stade tardif.

Ce congrès sur la prévention et le dépistage du cancer "sera pour nous l'occasion d'une contribution effective pour une mise en oeuvre efficace du programme de dépistage dont les mesures sont inscrites dans le Plan Cancer 2015-2019. L'occasion aussi pour débattre une approche globale et stratégique de prévention et de lutte intégrée contre les facteurs de risque du cancer", a souligné le comité d'organisation.

Les thèmes qui seront abordés lors du congrès sont "au coeur" des programmes de dépistage des cancers du sein, du colo-rectum et du col de l'utérus initiés par le Plan cancer et le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, a ajouté le comité.

"En Algérie, la transition épidémiologique que connaît le pays, se traduit par un poids de plus en plus lourd du sur le système de santé et constitue ainsi un problème de santé publique, avec de réelles répercussions socio-économiques qui imposent une nouvelle approche basée sur la prévention, le dépistage et la détection précoce du cancer", a relevé le comité.

Le congrès est organisé par la Société algérienne d'oncologie médicale, la Société algérienne de formation continue sur le cancer, en collaboration avec le Registre du cancer de Sétif, l'Association Ennour, l'Association Amel et la Direction générale de la prévention et de la promotion de la santé.