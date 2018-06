Sénégal: Médias - Des journalistes suisses et d'ailleurs enquêtent sur le changement climatique

Quatorze journalistes de la Suisse et d'« Ailleurs » enquêtent, depuis lundi, sur le thème du changement climatique dans le cadre de la 12ème édition Eqda (En Quête D'Ailleurs).

Neuchâtel (Suisse)- « Il est temps d'agir ! ». Le fil conducteur de l'édition 2018 d'Eqda (En Quête D'Ailleurs) se déroule autour de la problématique du changement climatique. L'opération a été lancée, lundi à Lausanne, dans les locaux du Centre de formation au journalisme et aux médias (Cfjm). Dans une ambiance très confraternelle, sept journalistes venus d' « Ailleurs » s'associent à autant de journalistes suisses pour enquêter en binômes sur les actions entreprises en Suisse et dans les pays partenaires pour limiter le réchauffement climatique ou s'y adapter. La première phase se matérialise au travers d'une série de reportages intensifs sur le territoire de la Confédération.

« Les Accords de Paris ont été adoptés en décembre 2015 par l'ensemble des 195 délégations à la 21ème conférence des Nations unies sur les changements climatiques. Ils prévoient que tous les pays, au nord comme au sud, prennent des mesures concrètes pour faire face à ces changements », rappelle un document transmis aux participants.

Le but d'Eqda 2018 est d'enquêter sur les actions concrètes entreprises en Suisse et dans les pays dont sont issus les partenaires d'Eqda 2018. Ces actions concernent aussi bien la limitation des émissions de gaz à effets de serre que l'adaptation à leurs effets (fonte des glaciers, montée des eaux, climat instable, réchauffement, etc.).

Prenant part à la cérémonie de lancement de cette édition, le président de l'Association Eqda, Christophe Chaudet, a souligné l'intérêt d'avoir des tandems pour faire vivre des échanges éditoriaux, culturels, humains, avec un regard sur le monde.'

Un regard sur le monde

Dans la pratique, Eqda permet à sept tandems de Suisse et « d'Ailleurs » d'enquêter en regard croisé sur les actions entreprises dans le pays de leur collègue. Chaque journaliste d'« Ailleurs » sera soutenu, durant cette semaine, par un collègue actif dans un média romand. Plus tard, les journalistes suisses se rendront à leur tour dans les pays des médias partenaires pour mener l'enquête, avec l'aide de leur partenaire. Les reportages des journalistes « d'Ailleurs » seront mis en ligne sur le site www.eqda.ch au fur et à mesure de leur sortie dans les médias respectifs. Les reportages des journalistes suisses seront publiés ou diffusés du 3 au 28 septembre 2018 par leur média, et simultanément sur le site d'Eqda.

Pour cette année, Léa Gloor, journaliste et responsable web d'Arcinfo (Neuchâtel), collabore sur le terrain avec Massiga Faye, du quotidien national Le Soleil (Sénégal). Anne Rey-Mermet, de La Liberté, fait la paire avec Sarker Nazmus Saquib du quotidien The Dhaka Tribune à Dhaka (Bangladesh). Clémence Vonlanthen, de La Télé Vaud-Fribourg, travaille avec Kavish Pultoo de la Mauritius Broadcasting Corporation basée à Port Louis (Maurice). Frédérique Bugnon, de

Radio Fribourg, tient son micro aux côtés de Laurent Tonegnikes de Radio Diaspora Fm à Cotonou (Bénin). Adrien Zerbini (Rts Radio) fait équipe avec Lucie Simone Haingoarisoa, de Radio Mapita à Fianarantsoa (Madagascar). Valérie Gilloz, de la Rts Tv, joint sa caméra à celle de Gérard Kailou Malam de Télé-Sahel (Ortn) à Niamey (Niger). Et Luigi Jorio, de swissinfo, s'associe à Miriam Telma Jemio du quotidien Pagina Siete à La Paz (Bolivie).

Depuis sa création, l'association soutenue financièrement par la Direction du développement et de la coopération (Ddc) et le Cfjm, a permis de réaliser plus de 200 reportages sur les Echanges inégaux (2007), L'Eau (2008), les Migrations (2009), La Ville (2010), l'Alimentation (2011), le Climat (2012), l'Humanitaire (2013), l'Equation migratoire (2014), la Mondialisation et la petite paysannerie (2015), le Numérique comme facteur de développement (2016) et Les enfants dans la cité (2017).

(envoyé spécial)