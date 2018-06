Madagascar: « In Square Blackball Challenge » - Les phases finales ce jour à Tanjombato

Les plus optimistes n'avaient pas caché leur soulagement à l'annonce de la nomination du nouveau Premier… Plus »

L'objectif de l'organisateur est de faire de ce tournoi un rendez-vous majeur annuel tous les mois de juin. Ainsi, pour que les joueurs malgaches puissent s'aligner avec des compétiteurs internationaux, le règlement a été strict. On projette de faire de ce tournoi un tournoi international en invitant des joueurs pro. Les phases finales débuteront à partir de 12h. A la clé, outre le trophée, il y aura une prime de 600.000 Ariary pour le champion et 200.000 Ariary pour le vice-champion.

C'est un tournoi open ouvert à tous les niveaux qui a vu la participation de 64 joueurs issus des grands clubs de Tana, mais aussi des joueurs de Fianarantsoa. Ce tournoi s'est distingué par la participation des grands champions d'antan pour ne citer qu'Andry Billard Samara et Théo de l'Elixir. « Nous essayerons toujours d'organiser des tournois qui n'ont rien à envier avec les grands rendez-vous majeurs en termes de règlement qui est la base de tout sport, l'ambiance et le format » a avancé Zo Rakotobe, président de l'ISBC.

Après les étapes qualificatives organisées à l'In Square les 4-5-6 et 7 juin, le tournoi « In Square Blackball Challenge » aborde la phase finale ce jour à la salle de conférence de l'« American Center ».

