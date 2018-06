Madagascar: Défilé de mode - Les robes de mariée « vita gasy » par Mialy Ratrema

Les plus optimistes n'avaient pas caché leur soulagement à l'annonce de la nomination du nouveau Premier… Plus »

Pour sa rencontre avec les Malgaches, la styliste proposera donc une trentaine de modèles. Que des robes de mariées. Elle explique : « J'ai toujours aimé coudre et créer. Le choix de la robe de mariée m'est venu avec les expériences que j'ai vécues. En fait, les gens sont venus vers moi pour que je crée des robes pour leur mariage parce qu'elles ne rentraient pas dans les robes standards vendues en boutique. Je prenais beaucoup plaisir à imaginer et à créer des robes uniques et inédites. Je me suis dit donc par la suite que je vais me spécialiser dans ce domaine ».

Elle habite à des kilomètres de la Grande Ile. Malgré la distance, son cœur est resté bel et bien malgache. Le « loin des yeux, loin du cœur » ne s'applique pas à Mialy Ratrema. Basée en France, la créatrice de mode a effectivement décidé de dévoiler au public malgache le fruit de son travail et de ses recherches.

