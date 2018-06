Tunisie: «Tunisiens pour la Palestine» se mobilise

«Tunisiens pour la Palestine» regroupe des partis politiques, dont le Ppdu et Al-Joumhouri, ainsi que des organisations et associations dont le Centre Brahmi pour la paix et la solidarité, le Forum international de la jeunesse contre le sionisme et l'impérialisme et la Campagne mondiale pour le retour en Palestine.

Des partis politiques et la coalition «Tunisiens pour la Palestine» organisent une marche populaire ce soir à 22h00 au cours de laquelle seront brandis les drapeaux tunisien et palestinien. Elle sera suivie d'une manifestation culturelle.

Elle appelle au soutien de la résistance palestinienne, seule voie menant à la libération des territoires occupés et à refuser toutes les formes de résignation. Elle condamne la complicité des régimes arabes rétrogrades avec les projets impérialistes et sionistes.

