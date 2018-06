Cote d'Ivoire: Musique ivoirienne/Ernesto Djédjé - 35 ans que le « Roi du Ziglibity » a rangé le micro

La différence d'Ernesto Djédjé d'avec bon nombre d'artistes résiste dans son initiation au « Tohourou » qui est d'ailleurs l'une des sources du Ziglibithy. Ainsi, il va travailler sa voix et développer ses capacités lyriques. Toute chose qui fera de lui à la fois, un bon chanteur, un poète-fabuliste et un danseur hors pair. Ernesto est également arrangeur et guitariste.

Décédé, à l'âge de 35 ans, il laisse derrière lui une riche carrière meublée par plusieurs albums et surtout un rythme, le Ziglibithy, qui a marqué la scène musicale ivoirienne. Malheureusement, la relève n'a véritablement pas été assurée. Et c'est dans la désolation que l'on constate aujourd'hui que personne n'a pu poursuivre l'œuvre entamée par Ernesto Djédjé.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.