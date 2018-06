Angola: Deux ministères signent un protocole de coopération pour la gestion de la mer

Luanda — Un protocole de coopération pour la gestion durable de la mer et de l'océan a été signé vendredi à Luanda entre le ministère de la Pêche et de la Mer et celui de l'environnement.

Le protocole signé par les titulaires de la Pêche et de la Mer, Victoria de Barros Neto et de l'Environnement, Paula Francisco, a marqué les célébrations de la Journée mondiale des océans, commémorée le même jour.

Les deux institutions ont convenu d'atténuer les impacts de la variabilité climatique sur l'écosystème marin, ainsi que de promouvoir la recherche marine, l'échange d'informations techniques et scientifiques et des campagnes de recherche conjointes pour une meilleure gouvernance et gestion intégrée de la mer et des océans. La signature de l'accord a été témoignée par les représentants du système des Nations Unies et des cadres des ministères et des étudiants universitaires.

Toujours dans le cadre des célébrations de la Journée mondiale des océans, le Ministère de la Pêche, en partenariat avec celui l'Environnement, ont organisé un atelier sur les océans sous le thème «Prévention de la pollution marine et solutions pour un océan sain». Des thèmes comme l'économie bleue: le rôle des océans dans la diversification de l'économie de l'Angola, la présentation du rapport préliminaire mis au point par le groupe national de coopération sur l'aménagement de l'espace marin en Angola, dans le cadre du projet «MARISMA », ont également été au menu de la rencontre.

Le coordinateur résident en Angola de l'ONU, Paolo Balladelli, a souligné les initiatives de développement que les Ministères de la Pêche, de la Mer et de l'Environnement mènent avec d'autres partenaires pour la protection des écosystèmes marins, en accord avec les 17 objectifs de développement durable (ODS), où, son point 04 recommande la conservation et l'utilisation durable des océans et son point 13 promeut une action urgente pour lutter contre le changement climatique.

Le représentant des Nations Unies a rappelé qu'une gestion rationnelle des écosystèmes marins peut réduire la pression sur l'écosystème, mettre en œuvre des bonnes pratiques axées sur la protection des espèces vulnérables, développer des activités de mariculture et entre autres avantages.