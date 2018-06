Guinée: Le FMI et la BAD reçus par le premier ministre

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement guinéen Kassory Fofana a reçu ce jeudi 7 juin 2018 le Représentant résident du Fond Monétaire International(FMI) et le Responsable pays de la Banque Africaine de Développement(BAD).

Selon un communiqué de la Cellule de communication du gouvernement, accompagnés par Mamadi Camara Ministre de l'Economie et des Finances, Jose Sulemane et Léandre Bassolé, respectivement du FMI et de la BAD, ont échangé avec le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ibrahima Kassory Fofana sur le niveau de coopération entre le pays et ces deux institutions économiques, le programme de facilité élargie de crédit, les enjeux économiques de la République de Guinée, le cadrage macro-économique et le programme d'investissement de chacune de ces institutions en République de Guinée.

Selon ce communiqué, le Représentant résidant du Fond Monétaire International et le Responsable pays de la Banque Africaine de Développement, ont également mis l'occasion à profit pour solliciter l'appui du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ibrahima Kassory Fofana pour la mise en œuvre intégrale des différents projets et programmes que le FMI et la BAD entreprennent sur le sol guinéen.

«Le FMI et la BAD comptent soutenir la République de Guinée, pour atteindre une croissance plus inclusive en vue de réduire la pauvreté tout en gardant la stabilité économique. En réponse à la sollicitation exprimée par Jose Sulemane et Léandre Bassolé, le patron du Palais de la Colombe a clairement affirmé son soutien sans faille aux Représentants de ces deux institutions, pour la mise en œuvre effective de l'ensemble de tous les projets et programmes qui seront mis en place en République de Guinée », a-t-on indiqué.

Ibrahima Kassory Fofana a apporté des conseils concernant le déroulement de la collaboration entre ces deux institutions économiques et la République de Guinée, avant de mentionner son entière disponibilité à apporter son appui et son accompagnement pour assurer la bonne marche des interventions de la BAD et du FMI dans le pays pour le bonheur des populations guinéennes.

Cette double rencontre intervient après celles avec des diplomates japonais, américains et français.

