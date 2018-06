Sénégal: Préparation mondial 2018 / Croatie-Sénégal (2-1) - Les «Lions» perdent le duel... sur une note positive

Le Sénégal a conclu hier, vendredi 8 juin, son troisième match de préparation à la Coupe du monde par une défaite étriquée face à la Croatie (2-1). Mais les Lions ont laissé une meilleure impression dans leur jeu. En somme, une prestation qui offre sans doute plus de certitude au selectionneur Aliou Cissé à 11 jours de l'entrée en lice contre la Pologne en Coupe du monde, le 19 juin prochain.

Après trois matchs nuls contre l'Ouzbékistan (1-1), la Bosnie (0-0) et le Luxembourg (0-0), le Sénégal a concédé sa première défaite à Osijek. Les Lions se sont inclinés sur la marque de 2 buts à 1 face à la Croatie, avant dernier adversaire en préparation de la Coupe du monde. Malgré cette défaite, les Sénégalais sont parvenus à montrer un meilleur visage par rapport à leurs derniéres sorties.

Mais avec le retour de Sadio Mané, le sélectionneur Aliou Cissé tenait sans doute un onze de départ qui se rapprochait le plus de l'équipe type qui va probablement démarrer le premier match contre la Pologne. Mais aussi pour tenir tête à cette équipe Croate qui disputera sa 5e phase finale de Coupe du monde. Les Lions ont toutefois eu des difficultés à entrer dans le match. Malgré l'avantage des Croates sur la possession, ils repondront par une solidité de leur défense bien regroupée autour de la paire défensive Kalidou Koulibaly-Salif Sané.

Avec une meilleure occupation du terrain, le Sénégal gagne les duels et s'offre quelques belles séquences dans les contre-attaques lancées par le quatuor Sadio Mané, Mbaye Niang, Ismaila Sarr et Diafra Sakho. Comme sur cette action de Sadio Mané qui parvient à prendre de vitesse la défense croate pour servir une passe à Diafra Sakho. L'attaquant Rennais ne mettra pas toute la puissance à son tir pour ouvrir le score (17e min). En deuxième période, les Lions profitent des espaces laissés par les coéquipiers de Luka Modric pour s'ouvrir le chemin des buts dès la 55e min. Sur une longue passe bien dosée, envoyée par Alfred Ndiaye, Ismaila Sarr réussit un contrôle pour enchaîner aussitôt par une frappe qui fait trembler les filets croates (0-1).

Les partenaires de Rakitic réagissent et multiplient les assauts pour égaliser à la 63e). Ils y parviennent sur un coup franc de Perisic dévié par le mur sénégalais et qui prend à contre-pied le portier Abdoulaye Diallo (1-1). C'est le moment choisi par Aliou Cissé de faire un turnover avec les rentrées de Diao Baldé Keita, Pape Alioune Ndiaye et Cheikh Ndoye dans l'entrejeu. Le jeu des Lions ne s'en portera pas mieux. Les Lions coupables d'une manque de concentration d'une défense passive sont même punis par une deuxième but des Croates qui intervient suite à une lumineuse passe de Modric suivie d'un tir à deux temps de Kramaric (78e min). C'est le moment choisi pour Aliou Cissé de lancer dans le bain Kara Mdodji qui revient sur les pelouses (81e min) après une longue absence pour cause de blessure. Le Sénégal abat ses dernières cartes et passe prés de l'égalisation sur ce coup franc exécuté par Sadio Mané qui heurte le poteau. Ou encore ce puissant tir à l'entrée de la surface par le défenseur Salif Sané et qui finira sur le petit filet réussi (86e min).

En dépit de cette défaite, c'est manifestement la prestation la plus aboutie depuis le début de la préparation des Lions. Et elle aura aussi permis au sectionneur des Lions d'avoir sans doute plus de certitudes avant son premier match contre la Pologne en Coupe du monde le 19 juin prochain. Mais, il a encore six jours pour affiner le jeu de son équipe. Un ultime test face à la Corée du Sud sera au menu. Ils l'affronteront le 11 juin prochain en Autriche, avant de faire cap sur Kaluga le 12 juin.

EN BREF...EN BREF...

KARA MBODJI DEFENSEEUR DES LIONS : «Ce qui est positif est que l'équipe ait montré de bonnes choses»

«Ce qui nous a manqué, c'est l'eficacité. Après le premier but, nous avons eu beaucoup d'occasions. Nous avons eu deux autres occasions franches qui nous auraient permis de tuer le match. Ce qui est positif c'est que l'équipe a montré de bonnes choses. On peut dire que c'est une défaite qui permet de remobiliser les troupes. On était en face d'une équipe bien en place. Il faudra continuer le travail... Cela fait plaisir de retrouver le terrain, de rejouer avec la sélection. Ce qui m'intéresse, c'est de continuer le travail».

KALIDOU KOULIBALY DEFENSEUR DES LIONS : «On n'a plus droit à aucune erreur»

«C'était un match très difficile. Nous avons essayé de jouer notre match. Nous avons ouvert le score et c'est dommage de prendre après deux buts. Nous allons continuer à travailler car, on n'a plus droit à aucune erreur. Il le faut pour être prêt contre la Pologne. Pour les matchs que nous avons disputés, c'est normal que les gens aient des craintes. Mais, j'ai confiance à notre équipe, à ma nation. Nous seront prêts le 19 juin contre la Pologne. Il suffit d'être serein et tranquille. Maintenant, il nous reste un match. Nous allons tout donner pour le gagner et sortir plein de confiance. Pour ce match, il faut tout analyser et tout ira bien ».

COUPE DU MONDE 2018 : AMARA TRAORE : Les Lions sont "entrés" dans leur compétition

L'équipe du Sénégal, battue 1-2, ce vendredi, par celle de la Croatie en match de préparation de la coupe du monde (14 juin au 15 juillet), a joué "un match sérieux" et démontré qu'elle est "entrée" de plain pied dans son Mondial, a analysé l'ancien sélectionneur national, Amara Traoré. "On ne peut jamais dire d'une défaite qu'elle est bonne ; c'est pour cela que je retiens que c'est un revers plein d'enseignements pour l'équipe du Sénégal qui, avec de la réussite, aurait remporté la rencontre", a indiqué le technicien sénégalais à l'APS.

L'ancien entraîneur de la Linguère de Saint-Louis affirme que "c'est un match où il y avait une opposition de styles entre une équipe croate avec une grande assise technique et ayant la possession du ballon et une équipe du Sénégal ayant accepté de jouer tantôt avec un bloc bas, un bloc médian et parfois avec un bloc haut pour récupérer le ballon avant d'amorcer ses attaques", "Mais j'ai retenu que le Sénégal, même s'il n'a pas eu le ballon, n'a pas été mis en danger par la Croatie, notamment en première période où les Lions auraient pu mener à la marque", a ajouté le technicien. Il indique que "les Lions ont bien géré jusqu'à la 75-ème minute", période après laquelle "l'équipe s'est désunie" avec "les nombreux changements" effectués. Pour lui, avec de la réussite, on aurait eu une autre rencontre.

"J'ai bien aimé l'équipe jusqu'à la 75-ème minute et après, il y a eu moins de cohésion", a-t-il dit, indiquant qu'il va falloir travailler pour être lucide devant le but.

D'après Amara Traoré, "entre le Luxembourg (31 mai) et la Croatie, le Sénégal a beaucoup gâché", alors qu"'en coupe du monde, il faut mettre au fond la plus petite opportunité".

"Contre la Corée du Sud (11 juin), on doit encore pouvoir monter en puissance", a-t-il estimé, relevant que l'équipe du Sénégal va dans le même sens.

"Et il ne manque pas beaucoup de choses pour que l'équipe soit prête", a-t-il commenté. Selon lui, les Lions sont quasiment prêts pour entrer dans leur coupe du monde.

(avec RTS)