Ile Maurice: Jean-Claude Barbier - «Il faut identifier les individus qui ont essayé de froisser l'harmonie sociale»

Quant à Alan Ganoo, il s'est attardé sur les problèmes auxquels fait face l'industrie du sucre. «Le rapport du Joint Technical Commitee favorise les grands patrons et doit être mis au tiroir» a-t-il fait savoir. Le leader du MP a exprimé son soutien en faveur des syndicats et a fait savoir qu'il fait trouver une nouvelle méthode pour aider les planteurs et autres travailleurs du secteur. «Il ne fait en aucun cas donner Rs 1.3 milliards aux grands groupes sucriers» a conclu Alan Ganoo.

«Il faut identifier les individus qui ont essayé de froisser l'harmonie sociale afin que le pays ne revive pas une bagarre raciale» a déclaré d'emblée Jean-Claude Barbier. Il est d'avis qu'il est plus qu'urgent que la police fasse son travail et prenne les décisions qui s'imposent dans le cas d'une manifestation illégale qui vise entraver les libertés fondamentales des autres. Le député a parlé d'une politique deux poids deux mesures car dans le passé, il y a u des arrestations immédiates dans le cas d'une telle manifestation sans autorisation.

