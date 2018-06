Angola: Rôle remarquable de l'Archive nationale dans la préservation de la mémoire collective

Francisco Alexandre a dit que tous les documents ne sont pas des documents d'archives, expliquant que les documents d'archives sont ceux produits, reçus et conservés aux fins de preuve et d'information par une organisation ou une personne dans l'accomplissement de ses obligations légales ou dans la conduite de ses activités.

Selon le directeur général adjoint de l'Archive nationale de l'Angola, Francisco Alexandre, qui parlait à l'atelier sur le rôle du fichier dans la préservation de la mémoire et du patrimoine documentaire, les fichiers sont essentiels pour la mission de préserver et d'assurer l'état des documents stockés, évitant la détérioration et la dévalorisation des documents par manque de protection ou de soins de nettoyage.

Luanda — L'Archive nationale de l'Angola (ANA) a été considérée vendredi, à Luanda comme fondamentale dans la préservation, la gestion et l'organisation de la mémoire collective du pays en tant que gardienne et pièce principale dans la bonne gouvernance.

