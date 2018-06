Egypte: Liverpool - Mohamed Salah reconnaissant à l'endroit de Rudi Garcia

Auteur de la saison la plus accomplie de sa carrière lors de l'exercice 2017-2018 sous le maillot de Liverpool, Mohamed Salah est devenu l'un des meilleurs attaquant de la planète.

Si un premier passage en Angleterre (Chelsea) ne lui a pas été favorable, le Pharaon est revenu très fort cette saison grâce à son apprentissage en Serie A italienne et plus précisément à l'AS Rome où il a été coaché par Rudi Garcia. Dans un entretien accordé à L'Equipe Magazine, Salah n'a pas manqué d'encenser le technicien français, aujourd'hui entraîneur de Marseille

« Je me souviens bien de notre première rencontre. Il a tout de suite été gentil et amical. Sa façon de traiter les joueurs est remarquable. On n'a pas travaillé ensemble longtemps, mais je dois le remercier, car il m'a beaucoup aidé à me sentir bien dans l'équipe, moi qui venais d'arriver et ne parlais pas italien. J'ai vu qu'il avait perdu la finale de la Ligue Europa, j'en suis désolé pour lui », a confié l'avant-centre des Reds, actuellement blessé et attendu pour débuter la Coupe du monde avec l'Egypte.