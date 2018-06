Angola: Une diplomate souligne des politiques inclusives des autorités nationales

Luanda — L'ambassadrice de l'Angola au Botswana, Beatriz Morais, a déclaré que l'Angola menait un processus de consolidation de la paix fondée sur l'inclusion et qui permettra de surmonter les malentendus, pour rétablir la confiance entre le peuple et les fondations d?un climat d'harmonie, sain et de coexistence durable.

La diplomate angolaise a tenu ces propos dans la capitale du Botswana quand elle recevait la délégation du Programme de développement des Nations Unies pour le développement (PNUD), dirigé par le chef des affaires politiques de l'Afrique australe et de l'océan Indien, Hiroko Miyamura, qui est en visite de travail dans ce pays.

Beatriz Morais a élucidé la délégation du PNUD sur la situation politique actuelle qui prévaut en Angola, ainsi que les efforts de l'Exécutif pour maintenir la stabilité, la sécurité et la prospérité nationale, où tous les citoyens participent au renforcement de la démocratie et profitent du bien-être et du progrès social.

Elle a rappelé, cependant, les efforts du Gouvernement angolais visibles dans le Programme macro-économiques et dans le Plan national de développement (PND) pour les années 2018-2022, un document qui est le deuxième outil de planification à moyen terme à la suite du Plan 2013- 2017, qui guide les actions de l'Exécutif vers la mise en œuvre d'un ensemble de politiques qui garantissent l'amélioration du bien-être et de la qualité de vie des familles angolaises.

La réalisation pour la première fois, des élections locales dans le pays, la lutte contre la corruption et le népotisme, ainsi que les éloges de la presse internationale à la présidence du Chef de l'Etat Joao Lourenco, soulignant son caractère réformiste, sans cacher les difficultés, ont mérité un accent particulier dans l'audience accordée à la délégation du PNUD.

Sur la scène internationale, Beatriz Morais a souligné les objectifs de la récente visite officielle d'Etat en France et en Belgique du Président João Lourenço, et les contributions, les positions et les interventions de l'Angola dans la SADC en tant que Président de l'Agence de défense, politique et sécurité de cette communauté du développement régional en Afrique australe.

Les efforts pour maintenir la paix au Lesotho et à Madagascar ont également été signalés lors de la réunion de courtoisie avec la délégation du PNUD.