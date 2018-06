Cote d'Ivoire: Ramadan 2018 - La nuit du destin ou Laylatoul-Qadr célébrée, ce dimanche

Littéralement, la nuit du destin (Laylatoul-Qadr) est, selon la tradition islamique, une nuit durant laquelle le « Coran est descendu dans sa totalité de la table gardée au ciel du monde puis dans l'âme du Prophète ».

La communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 juin 2018, sur toute l'étendue du territoire, la nuit du destin ou Laylatoul-Qadr.

Selon le Coran, c'est la plus sainte nuit de l'année: « Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Nous l'avons certes, fait descendre (le Coran) pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr ? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que mille mois. Durant celle-ci descendent les Anges ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube », Sourate 97, Al-Qadr.

Vingt-cinquième dans l'ordre chronologique, la sourate 97 qui évoque exclusivement la nuit du destin est composée de cinq versets. Elle décrit cette nuit valant « plus de mille mois. » Cette célébration sera une opportunité pour les guides musulmans de transformer cette nuit de haute portée spirituelle, en un moment d'interpellation et de prières. Ce, afin d'opérer un retour vers Dieu et d'adopter les changements qualitatifs vitaux pour la bonne évolution de la société ivoirienne.

Littéralement, la nuit du destin (Laylatoul-Qadr) est, selon la tradition islamique, une nuit durant laquelle le « Coran est descendu dans sa totalité de la table gardée au ciel du monde puis dans l'âme du Prophète ».

Il faut indiquer que la nuit d'Al Qadr est recherchée dans la dernière décade du mois de Ramadan. Car la tradition prophétique rapporte que le prophète s'appliquait à adorer Dieu dans les dix derniers jours impairs de Ramadan pour quérir cette nuit. La plupart des savants et théologiens en islam jugent que c'est la nuit du 27ème jour du Ramadan (elle débute donc le soir de la 26ème journée de jeûne).

Pendant cette nuit, les croyants doivent prier et invoquer Allah. « Celui qui prie toute la nuit d'Al-Qadr par foi et piété, Dieu pardonnera ses péchés précédents», rapportent Bukhari et Mouslin deux exégètes de l'islam.