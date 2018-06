Ile Maurice: LGBT - «Le PMSD pour un vote libre de ses députés si jamais... », dit XLD

Pour finir, le rapport «accablant» sur l'université de technologie (UTM) a aussi été abordé. Xavier-Luc Duval a tenu à faire ressortir que selon le classement de Webometrics, l'UTM qui était à la 229ème position un an de cela en Afrique est passée aujourd'hui à la 327ème place sur le continent et à la 10 162ème place au niveau mondial.

Le leader de l'opposition a également abordé les enjeux et attentes du budget qui sera présenté jeudi par Pravind Jugnauth. Pour lui, le quatrième budget du gouvernement aurait pu considérer le sport, la culture, l'éducation tertiaire, la police, le tourisme, l'économie bleue, l'environnement, la lutte anti-corruption et la santé, des secteurs qui «sont malades». «J'espère aussi que le budget va deal avec le sucre et le prix du carburant», a-t-il ajouté. Félicitant au passage Pradeep Jeeha et Arvin Boolell pour leur contribution aux débats sur le sucre.

