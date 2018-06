Ile Maurice: Rezistans ek Alternativ reitère son soutien au collectif Arc-en-ciel

Ian Jacob précise qu'il est d'accord qu'il y ait des gens qui sont contre l'homosexualité. «Mé sa pa donn ou drwa empess enn dimounn pratik so sexualité. Sa pa donn ou drwa menass li, ni empess ene manifestation pacifik» a fait savoir Ian Jacob. Parlant de la contre-manifestation, il est d'avis que c'était un acte de «barbarie, d'obscurantisme et d'intolérance». Ian Jacob n'a pas manqué de fustiger ma présence de Salim Abbas Mamode dans cet événement.

«Nous tenons à exprimer notre solidarité envers Pauline Verner et dénonçons les menaces de mort à son encontre» a déclaré Ian Jacob. Ce qui s'est passé samedi dernier constitue, selon lui, un viol des droits fondamentaux garanties par la Constitution et va à l'encontre de la démocratie.

