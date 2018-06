Congo-Brazzaville: Opportunités d'affaires - Le Maroc table sur l'agriculture et le tourisme au Congo

Le Club Afrique développement du groupe (CDA) marocain, Attijariwafa bank, organise le 20 juin, à Pointe-Noire, une mission multisectorielle en vue de permettre aux entreprises congolaises de nouer des relations d'affaires avec des structures internationales dont celles du royaume chérifien.

Sur le thème « Opportunités de diversification de l'économie Congolaise : focus agriculture et tourisme », la mission axée autour des séances B to B et des rencontres B to G vise à présenter les projets structurants dans ces deux secteurs porteurs de croissance, à l'heure où le Congo qui fait face à une crise économique et financière cherche des voies de sortie de sa forte dépendance du pétrole.

Troisième mission du genre organisée par le CDA, après celle effectuée en Mauritanie et en Côte d'Ivoire, elle intègre la dynamique de coopération sud-sud impulsée par le groupe Attijariwafa Bank, organisateur du Forum international Afrique développement dont l'objectif est de susciter des joinventures entre les entreprises africaines pour le développement économique du continent.

Dans le cadre de ses missions multisectorielles, soit sept opérées en 2017, notamment en Côte d'Ivoire, au Mali, au Cameroun, au Sénégal, au Maroc, au Congo et au Gabon, le Club Afrique développement a fédéré plus de mille cinq cents entreprises de quinze pays du continent et généré plus de mille rendez-vous d'affaires en plus de visites de terrain des chantiers de développement les plus emblématiques dans chacun des pays.

Plate-forme fédérant les communautés économiques engagées en Afrique en vue de poursuivre la dynamique de mise en relation, ainsi que d'identification d'opportunités d'investissements et de partage d'expériences, le Forum Afrique développement, né en 2010 à l'initiative du fonds d'investissement panafricain, Al Mada, actionnaire de référence d'Attijariwafa bank, est aujourd'hui considéré comme le rendez-vous de référence en Afrique.

Il réunit à Casablanca, en terre marocaine, la communauté économique et politique engagée dans la dynamique intracontinentale. Les cinq précédentes éditions de ce Forum ont réuni plus de sept mille cinq cents opérateurs de trente-six pays et généré plus de dix-sept mille rendez-vous d'affaires. Pour cette année, la sixième édition du Forum est prévue les 18 et 19 octobre, toujours à Casablanca.