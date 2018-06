Afrique: 5ème sommet des jeunes investisseurs africains - Le cap, théâtre des opérations pour la deuxieme année consécutive

La communauté des jeunes investisseurs africains se réunira les 11 et 12 novembre 2018 pour le 5e Sommet des jeunes investisseurs africains (Africa Early Stage Investor Summit). Cet événement exclusif dédié uniquement aux investisseurs réunit les principales parties prenantes de l'écosystème du continent et au-delà, et leur permet d'échanger leurs bonnes pratiques, d'apprendre grâce à leurs pairs et aux transactions récentes, et de faire des affaires. Pour la deuxième année consécutive, le Sommet se tiendra au Cap, en Afrique du Sud.

Cette année, le Sommet des jeunes investisseurs africains doit lancer la Semaine mondiale de l'entreprenariat du Cap, englobant un certain nombre d'événements industriels majeurs et de nombreuses opportunités de réseautage. Les porte-paroles et les invités du Sommet représentent les jeunes réseaux principaux, les fonds de capital-risque, les investisseurs importants, les accélérateurs, les divisions de capital-risque d'entreprise, les associations industrielles et les agences du secteur public.

Des investisseurs locaux et internationaux renommés du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Cameroun, de l'Égypte, du Ghana, du Maroc, du Kenya, du Libéria, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la France, des États-Unis, du Royaume-Uni et des Pays-Bas, entre autres, seront les vedettes du Sommet. L'édition de 2017 avait réuni environ 300 investisseurs d'importants jeunes réseaux africains et de fonds de capital-risque.

Parmi les participants, on comptait des organisations et des décisionnaires internationaux, tels que l'IFC, la Banque mondiale et la Commission européenne. Suite à une due diligence rigoureuse, l'événement a présenté 20 scale-ups africaines maîtrisant l'instrument numérique provenant de tout le continent, ce qui a abouti à plusieurs négociations de catégorie A se montant à plus de 12 millions de dollars. L'événement du 5e anniversaire promet de placer la barre encore plus haut, en présentant des investisseurs étrangers renommés et un talent entrepreneurial exceptionnel.