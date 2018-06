Ile Maurice: Sabita Bhagwan, 68 ans - La terre, ses racines

Maintenant, dans la fleur de l'âge, à quoi aspire-t-elle ? À continuer à travailler, être parmi ses plantes et ceux qu'elle aime. La vie lui a fait une fleur, elle respire la santé. Et elle compte bien en profiter.

Drapé dans son sari orné de fleurs, elle remonte l'allée flamboyante qui mène vers les souvenirs, encore vivaces. La vie n'a pas toujours été rose, souvent parsemée d'épines. Ce qui l'a aidée à y faire face, ce sont ses racines. «Mo ti éna kat frer, enn sel resté zordi. Mo fami inn touzour dir mwa bizin trasé.» Ses journées démarrent dans les champs, à Crève-Coeur. Après la cueillette, elle embarque ses fleurs et ses brèdes, grimpe à bord de l'autobus, direction Port-Louis. Elle s'y rend les mardis et les vendredis, reste là de 6 h 30 du matin à 14 heures parfois. Les recettes sont-elles fructueuses ? «Kapav débrouyé.»

