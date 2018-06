Egypte: Salah répond aux propos de Ramos !

Alors que toute l'Egypte retient son souffle et attend de voir si Mohamed Salah sera prêt pour le premier match… Plus »

Dans une interview accordée à Marca, Salah a jugé « drôle » la sortie du capitaine du Real. Et d'ajouter avec une pointe d'ironie: « C'est toujours bien quand celui qui t'a fait pleurer, ensuite te fait rire. Peut-être peut-il aussi me dire si je serai prêt pour le Mondial ».

Estimant récemment que Mohamed Salah était à l'origine de la faute qui l'a blessé à l'épaule le 26 mai dernier lors de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid et que l'attaquant égyptien aurait pu continuer la rencontre s'il avait eu une infiltration, Sergio Ramos a vu l'entraîneur des Pharaons réagir à ses propos. Cette fois, c'est Salah lui-même qui lui répond.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.