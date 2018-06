Algérie: Deux narcotrafiquants arrêtés et plus de 240 kg de kif traité saisis à Tlemcen (MDN)

ALGER- Deux narcotrafiquants ont été arrêtés et plus de 240 kilogrammes de kif traité ont été saisis par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) et des éléments de la Gendarmerie nationale, vendredi à Tlemcen, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, le 08 juin 2018, à Tlemcen (2ème Région militaire), deux (2) narcotrafiquants et ont saisi un véhicule utilitaire chargé de 240 kilogrammes et 790 grammes de kif traité", précise le communiqué.

De même, un détachement de l'ANP "a saisi un camion chargé de six (6) tonnes de denrées alimentaires à Ain Guezzam (6ème Région militaire)", note la même source.

Par ailleurs, des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté vingt-huit (28) immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen et Ouargla", ajoute le communiqué.