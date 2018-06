Egypte: Essam El Hadary - L'Egyptien bientôt dans le Guinness record

Gardien de l'équipe d'Egypte, Essam El Hadary va entrer dans l'histoire du football lors de la Coupe du Monde. A 45 ans, sera le joueur le plus âgé à avoir participé à un Mondial.

Roger Milla avait 42 ans, aux Etats-Unis en 1994 (il reste d'ailleurs le plus vieux joueur de champ à avoir participé à un Mondial), Faryd Mondragon en avait 43 au Brésil. Mais Essam El Hadary pourrait bien mettre tout le monde d'accord en Russie. Le gardien égyptien a en effet 45 ans bien accomplis, et il fait partie des 23 joueurs égyptiens qui s'apprêtent à rejoindre la Russie pour se mesurer à la Russie, l'Uruguay et l'Arabie Saoudite dans le groupe A du Mondial 2018.

Le portier des Pharaons a entamé sa carrière professionnelle en 1993 au sein de son club formateur de Damiette, alors qu'il était âgé de 20 ans. Près de 25 ans plus tard, l'homme à la carrière d'une interminable longévité s'apprête à disputer sa toute première Coupe du Monde. Au fil des saisons, El Hadary s'est forgé une solide réputation, et notamment du côté d'Al Ahly, où il a passé la majeure partie de sa carrière (1995-2008). Bien au-delà de sa carrière en club, c'est surtout en sélection qu' Essam El Hadary a marqué les esprits. Il est d'ailleurs une véritable star chez lui en Egypte. Avec 157 sélections, ils se rapprochent même du top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire du football international. Et en Egypte, on retient surtout de lui qu'il a participé à quatre des sept campagnes victorieuses (98, 2006, 2008 et 2010) des Pharaons en Coupe d'Afrique des nations, c'est tout simplement un record.

Après avoir marqué l'histoire du football africain de son empreinte, c'est dans la légende du foot Mondial qu'il s'apprête à rentrer. La Coupe du monde, une compétition qu'il découvrira... 22 ans après avoir fait ses débuts en équipe nationale.