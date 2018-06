Algérie: Ramadhan - Altruisme et solidarité, le mot d'ordre de la jeunesse à Constantine

CONSTANTINE- Depuis le début de ramadhan , les actions de solidarité ne cessent de se multiplier à Constantine grâce aux efforts interrompus et la détermination d'une jeunesse venue, avec la spontanéité qui lui est propre rappeler à son monde que le partage et le don de soi restent la quintessence même de ce mois béni.

Tête de gondole de cette jeunesse entièrement dévouée à l'action caritative et à autrui, l'association "Ness El Kheir Constantine" ne s'est donnée aucun répit pour ce mois de ramadhan multipliant les initiatives de bienfaisance à l'égard des plus démunis et aux personnes à la pitance incertaine.

Forte d'une cinquantaine de membres tous aussi motivés les uns que les autres, cette association a su faire don d'ubiquité en cette période si spéciale de l'année où elle a dressé un programme d'actions des plus chargés qui inclut notamment la distribution de kit de rupture du jeûne aux usagers de la route , l'organisation de f'tour collectifs au profit des personnes âgées de Diar Erahma ,distribution du couffin de ramadhan, visites et animations au service de pédiatrie du C.H.U de Constantine ou encore distribution du s'hour (repas de l'aube) au profit des malade admis aux urgences de ce même hôpital.

--- Des actions au profit des personnes âgées et des enfants hospitalisés ---

Rencontré par l'APS au siège de l'association situé à la cité Emir Abdelkader , le président de l'association Ness El Kheir, le jeune Tarek Kimouche a expliqué avoir consacré chaque jour de la semaine à une activité précise révélant que "Ness El Khir Constantine" s'est illustrée cette année en proposant tous les vendredi, dimanche et mercredi des repas du S'hour aux malades admis aux urgences du CHU de Constantine.

Pour ce qui des autres jours, Tarek nous dira que les membres de l'association ont choisi le lundi et le jeudi pour aller au-devant des automobilistes. Postés à trois points routiers (Bab El Kantara , Sissaoui ), ils proposent aux gens de passage de quoi rompre le jeûne.

"Au-delà du fait de distribuer des kit de rupture du jeûne à ces automobilistes, nous voulons à travers cette initiative de limiter et de contenir les accidents enregistrés à cette heure-ci où l'attention et les réflexes viennent à faillir après une dure journée la journée de carême" a-t-il avancé.

Seif Eddine Atik , animateur et membre de l'association nous explique pour sa part avec beaucoup de passion les f'tour collectifs organisés à la maison des personnes âgées de Djebel Ouahch mais aussi les sorties et les animations effectuées au service de pédiatrie du CHU de Constantine qui permettent aux pensionnaires de ces deux établissements ,de sortir le temps d'une journée de leur quotidien.

---efficacité, présence et entraide ---

Pour les membres de cette association, l'efficacité des multiples actions entreprises au sein de cette fourmilière qu'est l'association Ness El Khir de Constantine est essentiellement due à l'organisation minutieuse du travail et le partage des tâches entre tous ses membres.

"Au début, on se disait qu'on aurait beaucoup de mal à respecter notre feuille de route pour ce mois du ramadan, mais dieu merci chaque jour nous recevons des messages sur notre page Facebook de la part d'anonymes désireux à ne nous venir en aide pour cette action caritative", se réjouissent Tarek et Seifeddine."

C'est notamment grâce aux dons offerts par des âmes charitables que l'association a pu jusqu'ici collecter et distribuer près de 550 couffins de ramadhan, ont-ils affirmé, soulignant que le but premier de "Ness el Khir Constantine" est d'impliquer la société dans leurs diverses activités et de recenser et de cibler ceux qui ont le plus besoin d'aide pour donner davantage de sens à l'action de nos bienfaiteurs.

A l'entame du dernier tiers du mois de ramadhan, Tarek et Seifeddine espèrent pouvoir compter sur la générosité des citoyens pour contribuer de manière efficace à l'achat et à la distribution de vêtements neufs au profit de 400 enfants issus de familles démunies en prévision de la fête de l'Aïd El fitr.