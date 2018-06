Algérie: Mosquées de Ghardaïa - Haut lieu de piété et de recueillement durant le Ramadhan

GHARDAIA- Composantes d'un riche patrimoine religieux et civilisationnel, les mosquées de la région de Ghardaïa continuent à jouer leur rôle de haut lieu de piété et de recueillement, encore plus durant le mois sacré du Ramadan.

L'engouement remarquable des fidèles pour ces espaces religieux durant le mois sacré, notamment pour l'accomplissement des prières de fin de journée El-Isha et Taraouih, illustre l'importance qu'accorde la population locale à l'aspect spirituel durant ce mois de Ramadan.

Juste après la rupture du jeûne, ce sont des milliers de personnes, notamment jeunes, habillées de tenue traditionnelle, Gandoura et un couvre-chef (chéchia ou chèche), qui investissent les différentes mosquées de la wilaya, estimées à près de 200, selon la direction des affaires religieuses.

Pour nombre de fidèles, le choix du lieu de prière est souvent déterminé par la façon dont les imams déclament les Sourates du saint Coran durant les prières de Taraouih.

L'engouement pour ces espaces religieux en ce mois sacré de Ramadan a suscité une grande mobilisation de l'ensemble des services concernés de la wilaya de Ghardaia, aussi bien les responsables locaux des Affaires religieuses, les membres des associations de quartiers, les communes, comme les services de sécurité, en vue de réunir les conditions du bon déroulement de la prière, notamment en terme de confort et de sécurité des fidèles, à l'intérieur qu'à l'extérieur des mosquées.

Des opérations de nettoiement des mosquées et leurs alentours, de maintenance des équipements de sonorisation, ainsi que le renforcement de l'éclairage interne et externe, ont été effectuées bien avant l'avènement du mois sacré.

Les Ghardaouis gardent jalousement les traditions des ancêtres à tel point qu'on les qualifie de conservateurs et le Ramadhan constitue, plus que tout autre mois de l'année, une occasion pour le confirmer en méditant et en prenant le temps de se recueillir, de lire le Coran et de réciter les invocations recommandées par le Prophète Mohammed (QSSL).

--- La prière achevée, les petites activités commerciales s'installent---

Une fois les prières de Taraouih achevées, les vendeurs ambulants étalent audacieusement leurs différents produits sur les artères, rues et ruelles de la capitale du M'zab Ghardaia, devenue un véritable souk nocturne.

Les étals s'étendent sur les trottoirs et la chaussée dans un indescriptible confusion de produits comestibles, d'habits, de parfums et produits de beauté, pour la plupart des produits contrefaits.

Ces commerces de rue sont devenus l'aspect prédominant et la destination privilégiée durant les soirées de Ramadhan pour les familles Ghardaouies en quête de distractions et de détente.

Le phénomène, que les commerçants formels ne cessent de dénoncer, prend de l'ampleur et devient un fléau social très difficile à combattre, notamment durant ce mois sacré.

En absence d'activités culturelles, les habitants de Ghardaïa passent le mois de Ramadhan chacun à sa manière, plongés dans une ambiance de spiritualité tout en agrémentant les soirées d'activités à caractère religieux et ludique.

En guise de divertissement, de nombreuses familles font des emplettes nocturnes, notamment à l'approche de la fête de l'Aid El-Fitr, en déambulant à travers les rues et ruelles de la ville.