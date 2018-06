Tunisie: Version tunisienne du concept allemand «Zukunftslabor»

«Laboratoire du futur», nouveau projet de la Fondation Kamel-Lazaar, sera présenté samedi soir au théâtre du centre culturel scolaire Mahmoud-Messaadi suivi d'un concert donné par les élèves du collège Ibn Khaldoun qui partageront la scène avec l'Orchestre national tunisien et des musiciens de l'Orchestre allemand Die Deutsche Kammerphilahrmonie Bremen.

«Laboratoire du futur» reproduit le même concept allemand «Zukunftslabor» né à Brême en 2007 qui est l'aboutissement d'une expérience sociale entre l'Orchestre Die Deutsche Kammerphilahrmonie Bremen (DDKB) et l'école Gesamtschule Bremen-Ost. Ce projet est une initiative de la Fondation Lazaar qui produit et soutient des projets artistiques et culturels principalement en Tunisie et dans la région MENA, et la Kammerphilharmonie Bremen, un orchestre allemand fondé en 1980 qui est initialement une association d'étudiants en musique.

«Le succès de l'expérience Allemande du Future Lab a encouragé la Fondation Lazaar à introduire ce concept en Tunisie», en partenariat notamment avec le ministère tunisien de l'Education et le ministère allemand des Affaires étrangères, annonce la Fondation.

Dans Future Lab Tunisie, le concept repose sur l'invitation d'un orchestre professionnel à s'installer dans un collège et à cohabiter avec ses élèves afin de favoriser les échanges interculturels entre musiciens et élèves, allemands et tunisiens.

Par le biais de la pratique musicale, Future Lab cherche à contribuer à l'épanouissement des élèves participants, à développer leur confiance en soi, à encourager la prise d'initiative chez eux en plus du renforcement de la cohésion communautaire au sein et en dehors de l'école.