Sénégal: Iran Ndao appelle les travailleurs à l'ouverture d'esprit et à la solidarité

Dakar — Le prêcheur musulman Ibrahima Badiane dit Iran Ndao a invité samedi les travailleurs à l'ouverture d'esprit, au "respect profond" des uns envers les autres et à la solidarité.

"Il ne faut pas sous-estimer l'être humain, à plus forte raison la personne avec laquelle on partage le lieu de travail par la volonté de Dieu. On doit prôner la concertation et le dialogue, pour le bon fonctionnement du travail", a-t-il dit en donnant une conférence religieuse sur le thème : "Relations humaines dans le milieu professionnel selon l'islam".

"Il y a une sourate intitulée +La concertation+", a-t-il rappelé lors de cette conférence organisée par les amicales du ministère de la Communication, de l'Agence de presse sénégalaise et de la Maison de la presse.

En vertu de cette sourate, les dirigeants "doivent se concerter avec leurs employés. Cela ne les affaiblit pas du tout", ajoute Iran Ndao, s'exprimant en wolof.

La concertation améliore les relations entre les travailleurs, selon M. Ndao, qui conseille aux chefs d'entreprise d"'avoir un gros cœur" et de faire preuve d'ouverture d'esprit.

"Chaque employé doit honorer son supérieur hiérarchique et lui vouer un profond respect. En retour, l'autorité doit assister, écouter et soutenir ses collaborateurs", a-t-il conseillé aux membres des amicales du ministère de la Communication, de l'Agence de presse sénégalaise et de la Maison de la presse.

"Le prophète Mouhamed (Paix et salut sur Lui), notre référence, était l'employé de son épouse Sokhna Khadija. C'est grâce à ses qualités humaines et professionnelles qu'ils se sont unis", a expliqué le prêcheur, mettant les travailleurs en garde contre "la méchanceté, la fumisterie et la calomnie", des défauts qui "ne font pas prospérer l'entreprise".

Sokhna Aicha Guèye, chargée de donner cette conférence avec Iran Ndao, a invité les travailleurs à "des comportements loyaux et amicaux".

"Il faut surtout respecter sa hiérarchie. Il faut respecter tous les membres du personnel, quel que soit leur niveau de responsabilités dans l'entreprise", a-t-elle ajouté.