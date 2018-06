Tunisie: Une fin rassurante

En effet, et après un rendement relativement décevant lors des deux premières rencontres amicales qui a contraint la bande à Jacob Antonio à la défaite sur le même de score trois sets à un face aux Grecs, l'équipe a bien réagi dans le troisième et ultime test en affichant de bonnes dispositions techniques et physiques lui permettant d'assiéger son adversaire sous une pression constante et de prendre le dessus sur un score sans bavure : 25-23, 25-14, 25-22.

Une victoire méritée compte tenu de la belle prestation affichée avec beaucoup de rigueur, de détermination et loin de tout flottement. Nos joueurs étaient très entreprenants, bien appliqués et concentrés sur leur sujet. Ils ont donné la preuve, et c'est déjà l'essentiel et l'acquis le plus important dans l'immédiat, qu'ils ont retenu les leçons de leurs précédents faux pas et ont pu réduire au minimum les erreurs commises et éviter les relâchements et les passages à vide.

Tout a bien fonctionné cette fois-ci, dans tous les compartiments du jeu. La sérénité et la stabilité retrouvées ont permis à l'équipe de Tunisie de sortir le grand jeu et d'évoluer sans complexe, avec un esprit de gagneur, et de contrer systématiquement les attaques fulgurantes de l'adversaire.

Les choix de Jacob Antonio

Volontairement, Jacob Antonio n'a pas opté pour les changements, comme cela s'est passé dans les deux premiers face-à-face, puisque les six joueurs d'entrée ont donné pleinement satisfaction, sans fausse note. Chacun a donné le meilleur de ses réserves en fonction d'un plan de jeu suffisamment élaboré, basé sur la rapidité et la variation des combinaisons d'attaque, le bon placement des contreurs, parfois à trois dans certaines situations, et l'efficacité dans l'exécution des services.

Jacob Antonio peut s'assurer que les bras ne manquent pas dans tous les secteurs. Il est certainement satisfait de ses deux découvertes, Yassine Abdelhadi (2,06 m) et Amine Bouguerra qui ont excellé et focalisé toute l'attention grâce à leur énorme potentiel. Deux jeunes talents prometteurs qui ont nettement brillé lors de leur première apparition en équipe nationale.