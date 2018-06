Tunisie: Sur les rythmes du reggae

«Je suis particulièrement contente d'être en face du public tunisien et je compte bien m'amuser avec lui, nous a déclaré la chanteuse, juste avant le spectacle. Ce soir on va chanter du reggae mais aussi de la musique traditionnelle du Bénin et un peu de groove».

Comment est-elle venue au monde de la musique ? «Mon premier spectacle a eu lieu en mars 2000 et je n'avais que 14 ans, répond Koudy. Au fur et à mesure que j'avançais, j'ai pris le temps d'apprendre et de comprendre tous les rouages du monde de la musique. Depuis trois ans, je suis coach en techniques vocales et je n'arrête pas de suivre des ateliers tout autant que j'en donne. La musique c'est ma passion mais aussi mon métier. Je suis africaine et fière de l'être et j'adore porter les couleurs de l'Afrique dans ma musique».

Une chanteuse africaine est-elle toujours bien accueillie par le public en Europe ? «Ce n'est pas toujours facile, mais quand on veut quelque chose on se bat pour l'avoir. Personnellement, je pars avec un titre d'amazone et être amazone c'est être une femme qui peut tout affronter pour atteindre ses objectifs».

Une voix magnifique et culturellement marquée par les profondeurs de l'Afrique mais aussi une présence scénique exceptionnelle et une énergie débordante. Voici ce qui a fait de ce premier spectacle de Koudy Fagbemi en Tunisie une vraie réussite car le public a véritablement adhéré à la musique de cette chanteuse béninoise.