Sénégal: Le roman "L'ombre blanche" est un appel à l'engagement, selon son auteur

Alain Sambou dirige l'antenne sénégalaise de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et est ambassadeur au Sénégal du collectif "Oser l'Afrique". Il a fait des études en marketing, communication et arts graphiques.

Alain Sambou rend hommage aux héroïnes du passé et du présent : Ndatté Yalla, du Walo, Aline Sitoë Diatta, de la Casamance, Mère Teresa, la religieuse catholique albanaise naturalisée indienne et Prix Nobel de la paix en 1979, Marième Faye Sall, la Première Dame du Sénégal.

Selon M. Kane, ce n'est pas un hasard, dans la mesure où Alain Sambou dit être l"'ambassadeur de la cause féminine", en considérant que la femme est "porteuse de vie et d'espoir".

Le livre est "écrit dans un style simple et facile à comprendre", avec un mélange de récit et de poésie, pour parler de "mariage forcé", d"'excision", d"'inceste" et de la "mort", explique le présentateur de l'ouvrage, Nourou Aliou Kane.

"J'ai compris que rien ne peut exister sans engagement. J'ai compris que tout (... ) dans la vie est engagement. J'ai compris que ceux qui s'engagent écrivent les pages de l'histoire (...) S'engager commence par l'estime de soi et la foi en Dieu", a expliqué le jeune écrivain, membre du Cercle des jeunes auteurs du Sénégal et secrétaire général des jeunesses socialistes de Ouakam, à Dakar.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.