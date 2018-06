Congo-Brazzaville: Violences fondées sur le genre - La police dotée de deux documents supplémentaires de travail

La ministre du Plan et de la statistique, Olga Ingrid Eboucka-Babakas, a patronné, le 9 juin à Brazzaville, la cérémonie de remise officielle du "Guide de formation des agents de la police à la gestion de la violence faite aux femmes" et les "Directives sur les interventions de la police dans la gestion de la violence basée sur le genre".

Les deux documents de travail sont, selon le coordonnateur du projet, le colonel de police Jean Roger Kouni-Okogna, le résultat d'une année de travaux réalisés par une équipe multisectorielle, dans le cadre de l'accord signé en octobre 2016 entre le ministère de l'Intérieur et la représentation du Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap) au Congo.

« La remise de ces documents à la police constitue un moment particulier. C'est une occasion de remercier le ministre de l'Intérieur et la représentante du Fnuap au Congo, qui ont su conduire et accompagner mon équipe tout au long de ce processus, en combinant, de façon subtile, observations et encouragements », a indiqué le colonel Jean Roger Kouni-Okogna.

De son côté, la ministre du Plan, qui a représenté le ministre de l'Intérieur, a interpellé les animateurs du projet à étendre leurs recherches sur l'ensemble du territoire national afin qu'aucune catégorie sociale ne soit oubliée dans la prévention et la gestion de la violence fondée sur le genre, notamment les femmes rurales et autochtones, a-t-elle déclaré.

La représentante du Fnuap au Congo a exprimé la même idée, dans son mot liminaire. Barbara Laurenceau a annoncé que les animateurs de ce projet sont en train de créer une banque de données statistiques des personnes victimes des violences de tous genres, sur l'ensemble du territoire national, pour permettre à la police d'avoir une cartographie réelle des violences fondées sur le genre.

En parcourant ces deux documents, on est marqué par l'importance que le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation accorde à la question de la prévention et de la gestion de la violence fondée sur le genre, lorsqu'il écrit, dans la préface :« J'exhorte donc l'ensemble du personnel de la police à appliquer, dans toutes ses actions, les normes minimales contenues dans les Directives, afin de veiller à ce que les mesures de prévention et réponse à la violence basée sur le genre soient prioritaires et constituent un élément systématique et incontestable de notre action en faveur de la sécurité, de la santé et du bien-être des femmes et des filles confrontées à ces situations de violences ».