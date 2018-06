Tunisie: On change de cap !

Botswana-zone six : cadets et cadettes

Les Jeux africains des jeunes prévus en Algérie au cours du mois prochain, et qui qualifieront les cadets et cadettes aux Championnats du monde 2019, vont rassembler les équipes gagnantes des éliminatoires des zones aux côtés de celles des pays hôtes qualifiés d'office.

Un nouveau et dernier camp de préparation s'ouvrira le 18 juin à Madrid pour une courte durée. Au programme, trois séances d'entraînement et un match amical face à l'équipe d'Espagne engagée aux JM. L'équipe de Tunisie débarquera le soir du 20 juin à Taragona et aura fort probablement l'occasion de rencontrer le lendemain l'équipe de France en amical, à un jour du démarrage de la compétition officielle de volley-ball de la 18e édition des JM.

Le choix s'est porté sur Sousse pour qu'elle remplace l'étape de Montpellier, et ce, à partir de demain et jusqu'au 16 juin, au terme de laquelle le sélectionneur national Jacob Antonio arrêtera la liste des douze joueurs pour les JM (trois joueurs de l'effectif actuel seront écartés).

