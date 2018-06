Algérie: Mostaganem - Mobilisation de plus de 290 agents pour la campagne de lutte contre les feux de forêts

MOSTAGANEM- Plus de 290 agents ont été mobilisés pour la campagne de lutte contre les feux de forêts de l'année 2018, a-t-on appris samedi de la Conservation des forêts.

Cette mobilisation concerne 246 agents permanents répartis à travers huit (8) chantiers prêts à intervenir en cas d'incendie, ainsi que 24 saisonniers pour la surveillance et le nettoyage des forêts.

Douze tours de contrôle sont installés dans les forêts dans la partie-est de la wilaya, dont celles de Bourahma, El Fnar, Chouachi, Sedaoua. Cinq brigades mobiles et cinq véhicules d'extinction s'ajoutent aux moyens humains et matériels mobilisés par les communes et au matériel et équipements de la direction de la Protection civile.

D'autre part, la Conservation des forêts a actualisé le plan de lutte contre les feux et installé des comités opérationnels au niveau de la wilaya, de ses dix dairas et 32 communes, auxquelles s'ajoutent plus 120 comités composés de riverains des forêts.

Il a également été procédé à l'installation d'une permanence de suivi et d'organisation des opérations d'intervention en cas d'incendie lors de cette campagne, qui s'étale du 1er juin au 31 octobre prochain, selon la chargée d'information.

Ces dix dernières années (2008-2017), pas moins de 494 incendies se sont déclarés dans la Mostaganem endommageant 594 hectares de forêts, de maquis et de broussailles. En 2017, 49 incendies ont détruit 85 ha, a indiqué Mme Menaouer.

La surface des forêts de la wilaya de Mostaganem est de 32.700 ha, soit 14 % de la superficie de la wilaya dont 90 % couverts d'arbres de pin d'Alep et maritime et d'eucalyptus.