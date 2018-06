Tunisie: Grâce et virtuosité !

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jihed Khmiri (piano) est musicien, compositeur et arrangeur, multi-instrumentaliste né en 1988 à Tunis. Après avoir appris et développé son goût pour la musique en autodidacte, Jihed Khmiri a intégré l'Institut supérieur de musique de Tunis pour y poursuivre des études académiques.

Entre projets musicaux, musique de film, ou encore performances, il allie la musique à d'autres formes d'arts et à d'autres médiums. Très vite, il y intègre sa vision et son empreinte. Quant à Dali Chebil (voix), il est né en 1988 à Menzel Bourguiba (gouvernorat de Bizerte). Il a obtenu sa licence en musique et musicologie à l'Institut Supérieur de musique de Tunis en 2011. Titulaire d'un diplôme de musique arabe, il multiplie les apparitions dans différents projets musicaux, aux échelles tunisienne et arabe. Il a partagé à plusieurs reprises des scènes avec la Rachidia et avec l'Association de Carthage de malouf.

Un duo de charme qui, en un peu plus d'une heure, nous a fait voyager au gré des rythmes de leurs créations « Mina Nawa-Variations». Un voyage entre musique tunisienne traditionnelle et réinterprétations contemporaines de malouf tunisien.

Le concert a débuté avec une belle interprétation au piano et au chant de « Mali qawmi », suivie de « Layam kif errih » et « Ala bab darek » des chansons classiques dans un nouvel arrangement qu'on a pu découvrir et apprécier lors de la présentation de la dernière création de Radhouane El Meddeb « Face à la mer, pour que les larmes deviennent des éclats de rire », en mars dernier à Tunis. Une œuvre créée à Tunis avec le soutien de l'Institut français de Tunisie et qui a été performée au Festival d'Avignon.

Puis se succèdent des œuvres alternant sensibilité et sens de la grandeur à travers lesquelles le chanteur par sa voix forte, belle et exceptionnelle et le pianiste par son toucher mesuré infaillible ont fait passer dans un jeu sollicité par la virtuosité tout un univers intimiste et nuancé où l'on retrouve la mélancolie, l'exaltation, le rêve et la passion.

Des chansons classiques de Khmayes Tarnene ou encore d'Om Kalthoum et de Fayrouz ont été restituées avec autant de conviction que de fraîcheur, en conjuguant fermeté des lignes, délicatesse du coloris et subtilité sonore.

Et l'on découvre des pièces musicales où les rythmes orientaux se mélangent au blues et aux autres rythmes sonores dans une parfaite symbiose. Les jeunes artistes multiplient les traits virtuoses et convoquent l'un comme l'autre un paysage musical aussi riche que varié, d'une ampleur et d'une profondeur saisissantes.

La liberté agogique et le lyrisme débordant offrent des sonorités riches et profondes associées à des nuances délicates. Sonorités fruitées, justesse stylistique : Mohamed Ali Chebil au chant et Jihed Khmiri au piano signent des œuvres irrésistibles d'originalité, alléchantes et «multiculturelles». Un vrai régal !