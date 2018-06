Algérie: Remise de la Médaille d'excellence de la Culture et du Prix Ali Maachi pour les jeunes créateurs

Par ailleurs, le Prix Ali Maachi du président de la République pour les jeunes créateurs a été remis dans la catégorie roman aux trois lauréats, respectivement Abdelmoumène Ouarghi, Ould Abdellah Abdellatif et Sidi Othmane Nedjm Eddine. Dans la catégorie poésie, le 1er prix est revenu à Issaam Benchallal, et le 2ème et 3ème à Riadh Bouhdjila et Chems Eddine Boukeloua.

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi a tenu, avant le début de la cérémonie, organisée à l'occasion la Journée nationale de l'artiste (8 juin), à affirmer que "ses services sont à l'écoute des intellectuels et des artistes", appelant les artistes et leurs familles à se rapprocher de son département en cas de besoin d'aide, quelle qu'elle soit".

