Tunisie: Gentleman-mendiant !

Scène à peu près identique dans une boutique de prêt-à-porter. Une jeune dame croulant sous sa lourde djellaba noire, enturbannée et voilée et tenant un gros sac entre. Sa requête : tout ce qu'il faut pour bien habiller sa fille à l'occasion de l'Aïd qui débarque dans quelques jours.

«Je ne suis qu'une simple salariée», lui répondit la vendeuse. Notre mendiante demanda alors de l'argent et la réponse fut négative. Elle put obtenir quand même une paire de chaussettes. En quittant les lieux, elle s'en alla se reposer un peu plus loin à l'ombre d'un grand arbre.

Après un bon moment, elle sortit un gros sachet plein de bonnes pièces de monnaie et commença à compter. Puis tout d'un coup, elle se débarrassa de son accoutrement et mit le tout dans son sac. Alors, tenez-vous bien, elle changea de look, jeans serré, tee-shirt et cheveux au vent.

Un peu partout, vous êtes abordé par différentes espèces de mendiants. Ceux qui désirent rentrer au bled et qui demandent à être dépannés pour le transport, d'autres prétendent qu'ils viennent de quitter l'hôpital, certains la prison, etc. Vieux croulant sous des vêtements en laine, vieilles, jeunes et même des enfants, seuls. Et à chacun sa rengaine.

Un véritable raz-de-marée de mendiants s'abat chaque ramadan sur les grandes villes. Alors partout, ils vous collent aux pieds, dans les commerces, dans les pharmacies, dans les transports publics, dans les hôpitaux, devants les banques, devant les mosquées, etc.

Ayant retiré le cliché radio de ma mère de chez son médecin traitant, l'autre jour, je me suis retrouvé harcelé à chaque pas par ces énergumènes, tout le long du trajet. Au début, j'étais étonné de ressembler à un morceau de sucre dans une ruche, mais après je me suis rendu compte que pour eux j'étais malade, donc sensible à leurs assauts successifs. Mendicité, un métier très lucratif.