Congo-Brazzaville: Livre - Emmanuel Ngombet publie "Intelligence économique dans les pays d'Afrique"

Signalons qu'Emmanuel Ngombet est ingénieur en aviation civile, inspecteur CNS, un ancien de l'Asecna, PCA du bureau d'études ingénieries prospectives, co-fondateur et président de Nouvelles anticipations et initiatives club Congo émergent. Il réside à Brazzaville, en République du Congo.

Le nucléaire, écrit l'auteur, requiert une précision d'horloger dans son programme d'entretien et exige un haut niveau de conscience (individuelle et collective) de l'organisation sociale du travail, que les pays africains n'ont pas encore atteint. Il s'agit de la responsabilité du feu nucléaire, à ne pas utiliser dans un moment de folie au Matabeleland.

L'eau douce, produite (par dessalement d'eau de mer) et transportée jusque dans les terres arides de l'intérieur de l'Afrique, pour y planter quantitativement, les légumes et les arbres fruitiers de la sécurité alimentaire du continent. La seule dette pérenne sur cinquante ans que l'Afrique peut contracter.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.