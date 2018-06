Tunisie: Consacrer l'équité dans toutes les régions

Le choix de l'horizon à plusieurs temporalités permettra d'influencer les tendances sociétales, de prendre en considération les ruptures technologiques et de considérer la multiplicité des variantes du système énergétique national. Un horizon d'action immédiate 2020 sera caractérisé par le lancement des projets d'énergies renouvelables et la régulation du secteur énergétique.

Sécurité énergétique

Quant à l'horizon intermédiaire de 2030, il sera marqué par le développement des énergies propres, l'impulsion de l'exploration et de la production des hydrocarbures et la mise à niveau des infrastructures énergétiques. Enfin, un horizon final en 2050 se distinguera par de possibles ruptures sociales et technologiques et par une possible convergence vers un modèle d'énergie propre respectant l'environnement et le milieu naturel.

Pour ce qui est de la sécurité énergétique, il est question d'assurer la sécurisation de l'approvisionnement et de la diversification du mix énergétique par l'utilisation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Il s'agit aussi de recourir à l'interconnexion gazière avec les pays voisins. L'infrastructure sera développée dans les domaines de la production, du transport, du stockage et de la distribution.

L'équité énergétique et la bonne gouvernance consistent à assurer un approvisionnement équitable à toutes les régions et dans les meilleures conditions, appliquer une politique sociétale, installer des agences de régulation et asseoir une meilleure gouvernance et transparence. Pour ce qui est du développement durable, l'objectif est d'atteindre une compétitivité économique par la maîtrise des coûts, le ciblage des subventions et le renforcement des capacités. Au programme, une nouvelle politique industrielle, un partenariat public-privé et le respect de l'environnement.